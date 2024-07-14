Кто имеет право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего: разъяснение

Государственная служба по вопросам труда объясняет, кто имеет право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего
В случае смерти потерпевшего право на получение ежемесячных страховых выплат имеют нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении умершего или имеющие на день его смерти право на получение от него содержания, а также ребенок умершего, родившийся в течение не более десятимесячного срока после его смерти.
Право на получение страховых выплат в случае смерти потерпевшего имеют также жена (муж) или один из родителей умершего или другой член семьи, если он не работает и ухаживает за детьми, братьями, сестрами или внуками потерпевшего, не достигшими восьмилетнего возраста.
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