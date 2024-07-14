Кто имеет право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего: разъяснение

В Гоструда объясняют, что право на получение страховых выплат в случае смерти потерпевшего имеют нетрудоспособные лица, находившиеся на содержании умершего или имеющие на день его смерти право на получение от него удержания.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, кто имеет право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего

В случае смерти потерпевшего право на получение ежемесячных страховых выплат имеют нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении умершего или имеющие на день его смерти право на получение от него содержания, а также ребенок умершего, родившийся в течение не более десятимесячного срока после его смерти.

Право на получение страховых выплат в случае смерти потерпевшего имеют также жена (муж) или один из родителей умершего или другой член семьи, если он не работает и ухаживает за детьми, братьями, сестрами или внуками потерпевшего, не достигшими восьмилетнего возраста.

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