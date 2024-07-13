Генераторы, солнечные панели или аккумуляторы: что лучше приобрести киевлянам, чтобы пережить зиму

Киевлянам посоветовали сначала вставить инверторы и аккумуляторные системы, а затем дополнительную солнечную станцию.

Фото: flashfish-ua.com

В Киеве в многоэтажках лучше устанавливать инверторы и аккумуляторные системы, а затем достраивать солнечную станцию. Об этом в эфире «Киев24» рассказал советник заместителя председателя КГГА Алексей Тихонов.

Он отметил, что люди сейчас уже думают, чтобы ставить в многоэтажках или генераторы или инверторы аккумуляторные системы.

«Чтобы воспользоваться программой, фонд энергоэффективности и ОСМД могут установить солнечные панели. Это обязательное условие», – сказал Алексей Тихонов.

Он отметил, что государство, в частности, власти Киева готовы помочь подготовиться к зиме.

«А чтобы воспользоваться программой города, можно поставить инверторы и аккумуляторы, чтобы подготовиться к зиме. Когда будет электрическая энергия, они будут заряжаться, а когда ее не будет, дом потребляет электроэнергию из аккумуляторных систем», - заявил Тихонов.

Он рекомендует сначала установить инверторы и аккумуляторные системы, а затем дополнительную солнечную станцию.

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