Генератори, сонячні панелі чи акумулятори: що краще придбати киянам, щоб пережити зиму

Киянам порадили спочатку вставити інвертори та акумуляторні системи, а потім додаткову сонячну станцію.

Фото: flashfish-ua.com

У Києві у багатоповерхівках краще встановлювати інвертори та акумуляторні системи, а згодом добудовувати сонячну станцію. Про це в ефірі «Київ24» заявив радник заступника голови КМДА Олексій Тихонов.

Він зазначив, що люди зараз вже думають, щоб ставити у багатоповерхівках або генератори, або інвертори акумуляторні системи.

«Щоб скористатися програмою, фонд енергоефективності і ОСББ можуть встановити сонячні панелі. Це обов’язкова умова», - сказав Олексій Тихонов.

Він зазначив, що держава, а зокрема влада Києва готова допомогти підготуватись до зими.

«А щоб скористатися програмою міста, можна поставити інвертори та акумулятори, щоб підготуватися до зими. Коли буде електрична енергія, вони будуть заряджатися, а коли її не буде, будинок буде споживати електроенергію з акумуляторних систем», - заявив Тихонов.

Він радить спочатку вставити інвертори та акумуляторні системи, а потім додаткову сонячну станцію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.