Мітинг біля ТЦК у Ковелі: поліція відкрила два кримінальні провадження

Наразі правоохоронці продовжують встановлювати учасників інциденту.

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Як відомо, 3 серпня, біля Ковельського ТЦК, куди привезли затриманих на блокпості, відбувся мітинг.

Поліція Волинської області повідомила, що порушила два кримінальні провадження після мітингу біля будівлі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Ковелі

Правоохоронці зазначили, що до поліції надійшло повідомлення про те, що біля приміщення місцевого ТЦК та СП зібрались кілька десятків людей, які «висловлюють невдоволення роботою підрозділу ЗСУ».

«На місце спрямували наряди поліції для охорони публічного порядку. Також працювала слідчо-оперативна група поліції. Наразі правоохоронці продовжують встановлювати учасників інциденту, опитувати очевидців та з’ясовувати інші деталі події», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, кримінальні справи порушено за заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку (ч. 1 ст. 295 КК), а також за групове порушення громадського порядку (ч. 1 ст. 293 КК).

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