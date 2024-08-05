Митинг возле ТЦК в Ковеле: полиция открыла два уголовных производства

Правоохранители продолжают устанавливать участников инцидента.

Как известно, 3 августа, возле ТЦК Ковеля, куда привезли задержанных на блокпосте, состоялся митинг.

Полиция Волынской области сообщила, что возбудила два уголовных производства после митинга у здания Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Ковеле

Правоохранители отметили, что в полицию поступило сообщение о том, что возле помещения местного ТЦК и СП собралось несколько десятков человек, «выражающих недовольство работой подразделения ВСУ».

«На место направили наряды полиции для охраны публичного порядка. Также работала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители продолжают устанавливать участников инцидента, опрашивать очевидцев и выяснять другие детали происшествия», – говорится в сообщении.

По данным полиции, уголовные дела возбуждены за призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку (ч. 1 ст. 295 УК), а также за групповое возбуждение общественного порядка (ч. 1 ст. 293 УК).

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