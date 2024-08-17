На Полтавщині поліцейський та військові запобігли пожежі в мікроавтобусі

Поліція попереджає водіїв про необхідність регулярного технічного обслуговування автомобілів.

У селі Розсошенці Полтавського району поліцейський офіцер Щербанівської громади разом з військовослужбовцями успішно запобігли поширенню пожежі в мікроавтобусі, що загорівся на узбіччі дороги. Завдяки оперативним діям та використанню вогнегасника вогонь було локалізовано і не допустили серйозних наслідків.

На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав.

Поліція Полтавщини звертає увагу водіїв на необхідність регулярного технічного обслуговування автомобілів, особливо в умовах спекотної погоди. Основні рекомендації включають:

Перевірку технічного стану автомобіля.

Контроль за електропроводкою та оперативне усунення несправностей.

Наявність вогнегасника, аптечки, знака аварійної зупинки, а також бажано світловідбивного жилета.

Запас питної води у спекотну погоду.

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