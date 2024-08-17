На Полтавщине полицейский и военные предотвратили пожар в микроавтобусе

Полиция предупреждает водителей о необходимости регулярного технического обслуживания автомобилей.

В селе Рассошенцы Полтавского района полицейский офицер Щербановской общины вместе с военнослужащими успешно предотвратили распространение пожара в микроавтобусе, который загорелся на обочине дороги. Благодаря оперативным действиям и использованию огнетушителя огонь был локализован и не допустили серьезных последствий.

К счастью, во время инцидента никто не пострадал.

Полиция Полтавщины обращает внимание водителей на необходимость регулярного технического обслуживания автомобилей, особенно в условиях жаркой погоды. Основные рекомендации включают:

- Проверку технического состояния автомобиля.

- Контроль за электропроводкой и оперативное устранение неисправностей.

- Наличие огнетушителя, аптечки, знака аварийной остановки, а также желательно светоотражающего жилета.

- Запас питьевой воды в жаркую погоду.

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