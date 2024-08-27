Із наступного року учні-ВПО не зможуть навчатися онлайн, їх зобовʼяжуть відвідувати школи

Водночас цьогоріч вони ще можуть продовжувати навчання у онлайн форматі.

З 1 вересня 2025 року школярі, які є внутрішніми переселенцями, не зможуть навчатися онлайн. Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає «hromadske».

Так, з навчального року-2025 МОН зобов’яже учнів з-поміж ВПО відвідувати школи за місцем перебування.

Водночас цьогоріч вони ще можуть продовжувати навчання у онлайн форматі.

«Ще рік онлайну — це доволі важко. Ті втрати, які дитина несе через цю несвідому позицію за умови, якщо є можливість навчатись офлайн, вони будуть дорого коштувати і особистості, і всій родині, і всій нашій країні», — зазначив очільник МОН.

Оксен Лісовий закликав батьків розглядати будь-які можливості, де їхні діти можуть безпечно навчатися очно. І повідомив, що вже з 1 вересня 2025 року МОН буде «достатньо жорстко вимагати повного виходу всіх дітей за місцем перебування».

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