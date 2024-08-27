Йдеться, зокрема, про Селидівську, Курахівську та Костянтинівську громади.

У трьох громадах Донецької області посилюють комендантську годину. Йдеться, зокрема, про Селидівську, Курахівську та Костянтинівську громади. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, відтепер у всіх населених пунктах Селидівської та Курахівської громади обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00, а на території Костянтинівської громади - з 17:00 до 9:00.

«Відповідне розпорядження підписав вчора. Сьогодні воно вступає в дію. Закликаю всіх жителів Донеччини евакуюватися до більш безпечних регіонів України, а тих, хто досі залишається в області - дотримуватися комендантської години», - наголосив Філашкін.

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