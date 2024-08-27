Речь идет, в частности, о Селидовской, Кураховской и Константиновской общинах.

В трех общинах Донецкой области усиливают комендантский час. Речь идет, в частности, о Селидовской, Кураховской и Константиновской общинах. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, теперь во всех населенных пунктах Селидовской и Кураховской общины ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00, а на территории Константиновской общины - с 17:00 до 9:00.

«Соответствующее распоряжение подписал вчера. Сегодня он вступает в действие. Призываю всех жителей Донбасса эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, а тех, кто до сих пор остается в области - придерживаться комендантского часа», - подчеркнул Филашкин.

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