Со следующего года ученики-ВПЛ не смогут учиться онлайн, их обяжут посещать школы

В то же время в этом году они еще могут продолжать обучение в онлайн формате.

С 1 сентября 2025 года школьники, являющиеся внутренними переселенцами, не смогут учиться онлайн. Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой, передает «hromadske».

Так, с учебного года-2025 МОН обяжет учеников из числа ВПЛ посещать школы по месту нахождения.

В то же время они еще могут продолжать обучение в онлайн формате.

«Еще год онлайн — это довольно тяжело. Те потери, которые ребенок несет из-за этой бессознательной позиции при условии, что есть возможность учиться офлайн, они будут дорого стоить и личности, и всей семье, и всей нашей стране», — отметил глава МОН.

Оксен Лисовой призвал родителей рассматривать любые возможности, где их дети могут учиться очно. И сообщил, что уже с 1 сентября 2025 года МОН будет «достаточно жестко требовать полного выхода всех детей по месту нахождения».

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