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Як людині зі статусом ВПО укласти декларацію з сімейним лікарем – роз’яснення

14:33, 5 вересня 2024
Внутрішньо переміщена особа може вільно обирати сімейного лікаря, терапевта і педіатра для укладення декларації у будь-якому медичному закладі.
Як людині зі статусом ВПО укласти декларацію з сімейним лікарем – роз’яснення
Фото: tsn.ua
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Вінницька обласна державна адміністрація нагадала, як людині зі статусом внутрішньо переміщеної особи укласти декларацію з сімейним лікарем.

Оскільки медична допомога не прив’язана до місця реєстрації чи проживання, внутрішньо переміщена особа може вільно обирати сімейного лікаря, терапевта і педіатра для укладення декларації у будь-якому медичному закладі. Це право реалізується через Програму медичних гарантій.

Як це зробити?

  1. Визначитися з лікарем

Спочатку потрібно обрати найближчий або найбільш зручно розташований заклад первинної медичної допомоги. Це може бути як комунальний заклад, так і приватний або лікар ФОП, з договором із НСЗУ.

Знайти заклад можна:

- на дашборді “Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги” за посиланням.

- зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Оператор в телефонному режимі допоможе знайти найближчий заклад первинної медичної допомоги та перелік лікарів, які укладають декларації.

  1. Укласти декларацію

Для укладення декларації потрібно записатися на прийом до обраного лікаря. Зробити це можна через реєстратуру медзакладу.

На прийом пацієнту необхідно взяти:

- паспорт

- ідентифікаційний код

- свідоцтво про народження дитини – якщо декларація укладатиметься із педіатром або сімейний лікар обслуговуватиме дитину

- телефон, на який приходитимуть смс з електронної системи охорони здоров’я. Зокрема, смс з кодом підтвердження про вибір лікаря.

Якщо ви вже маєте укладену декларацію з іншим лікарем – з нею нічого робити не треба. Укладання нової декларації автоматично фіксується в електронній системі охорони здоровʼя та водночас анулює попередню.

  1. Користуватися перевагами декларації з лікарем

Маючи декларацію з лікарем первинної медичної допомоги, пацієнт зі статусом внутрішньо переміщеної особи отримує безоплатні послуги з діагностики та профілактики найпоширеніших захворювань, консультації щодо здорового способу життя, е-направлення до лікарів-спеціалістів, е-рецепти на ліки, щеплення відповідно до календаря профілактичних щеплень, може оформлювати довідки, листки непрацездатності тощо.

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