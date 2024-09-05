Как человеку со статусом ВПЛ заключить декларацию с семейным врачом – разъяснение

Внутри перемещенное лицо может свободно выбирать семейного врача, терапевта и педиатра для заключения декларации в любом медицинском учреждении.

Фото: tsn.ua

Винницкая областная государственная администрация напомнила, как человеку со статусом внутренне перемещенного лица заключить декларацию с семейным врачом.

Поскольку медицинская помощь не привязана к месту регистрации или проживания, внутренне перемещенное лицо может свободно выбирать семейного врача, терапевта и педиатра для заключения декларации в любом медицинском учреждении. Это право реализуется через Программу медицинских гарантий.

Як це зробити?

Визначитися з лікарем

Спочатку потрібно обрати найближчий або найбільш зручно розташований заклад первинної медичної допомоги. Це може бути як комунальний заклад, так і приватний або лікар ФОП, з договором із НСЗУ.

Знайти заклад можна:

- на дашборді “Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги” за посиланням.

- зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Оператор в телефонному режимі допоможе знайти найближчий заклад первинної медичної допомоги та перелік лікарів, які укладають декларації.

Укласти декларацію

Для укладення декларації потрібно записатися на прийом до обраного лікаря. Зробити це можна через реєстратуру медзакладу.

На прийом пацієнту необхідно взяти:

- паспорт

- ідентифікаційний код

- свідоцтво про народження дитини – якщо декларація укладатиметься із педіатром або сімейний лікар обслуговуватиме дитину

- телефон, на який приходитимуть смс з електронної системи охорони здоров’я. Зокрема, смс з кодом підтвердження про вибір лікаря.

Якщо ви вже маєте укладену декларацію з іншим лікарем – з нею нічого робити не треба. Укладання нової декларації автоматично фіксується в електронній системі охорони здоровʼя та водночас анулює попередню.

Користуватися перевагами декларації з лікарем

Маючи декларацію з лікарем первинної медичної допомоги, пацієнт зі статусом внутрішньо переміщеної особи отримує безоплатні послуги з діагностики та профілактики найпоширеніших захворювань, консультації щодо здорового способу життя, е-направлення до лікарів-спеціалістів, е-рецепти на ліки, щеплення відповідно до календаря профілактичних щеплень, може оформлювати довідки, листки непрацездатності тощо.

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