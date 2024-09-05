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Андрій Пишний відповів, чи планує Нацбанк випускати банкноту у 5 тисяч гривень

12:27, 5 вересня 2024
Чи буде в Україні випущена банкнота номіналом 5 тисяч гривень, яка була б умовним еквівалентом 100 доларів.
Андрій Пишний відповів, чи планує Нацбанк випускати банкноту у 5 тисяч гривень
Фото з відкритих джерел
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Національний банк України не планує випускати банкноту у 5 тисяч гривень, оскільки наявні номінали відповідають поточній ситуації. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю Liga.net.

Відповідаючи на запитання, чи буде в Україні випущена банкнота номіналом 5 тисяч гривень, яка була б умовним еквівалентом 100 доларів, він зазначив, що наразі НБУ не має цього у планах.

«Вважаємо, що на сьогодні наявні номінали цілком відповідають поточній ситуації», - зазначив Пишний.

Він додав, що в Україні не планують відмовлятися від мілкої розмінної монети.

«Щодо деномінації – це окреме питання, яке ми постійно аналізуємо, беручи до уваги обіг монет, наразі такого рішення немає», - зазначив голова НБУ.

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