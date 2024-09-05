Андрей Пышный ответил, планирует ли Нацбанк выпускать банкноту в 5 тысяч гривен

Будет ли в Украине выпущена банкнота номиналом в 5 тысяч гривен, которая была бы условным эквивалентом 100 долларов.

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Национальный банк Украины не планирует выпускать банкноту в 5 тысяч гривен, поскольку имеющиеся номиналы соответствуют текущей ситуации. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью Liga.net.

Отвечая на вопрос, будет ли в Украине выпущена банкнота номиналом 5 тысяч гривен, которая была бы условным эквивалентом 100 долларов, он отметил, что у НБУ нет этого в планах.

«Считаем, что на сегодняшний день имеющиеся номиналы полностью соответствуют текущей ситуации», - отметил Пышный.

Он добавил, что в Украине не планируется отказываться от мелкой разменной монеты.

«О деноминации – это отдельный вопрос, который мы постоянно анализируем, учитывая обращение монет, пока такого решения нет», - отметил глава НБУ.

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