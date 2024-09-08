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На Рівненщині мобілізували засудженого ухилянта та його перевізника: подробиці

16:45, 8 вересня 2024
37-річний чоловік намагався вивезти військовозобов’язаного чоловіка за кордон, але на одному з блокпостів їх затримали.
На Рівненщині мобілізували засудженого ухилянта та його перевізника: подробиці
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На Рівненщині суд виніс вирок чоловіку за спробу перевезти військовозобов'язаного через кордон. За даними слідства, чоловіків затримали на блокпосту, повідомляє Рівненська обласна прокуратура. 

Встановлено, що 37-річний чоловік організував незаконне переправлення ухилянта через державний кордон. У серпні цього року чоловік забрав «клієнта» на залізничному вокзалі у Києві та планував довезти його до кордону.

При цьому організатор надав ще й детальний план дій та карту із приблизним маршрутом руху, однак на одному із блокпостів їх зупинили працівники Державної прикордонної служби.

Під час судового розгляду обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому.

Суд, дослідивши усі докази, визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із встановленням іспитового строку 1 рік.

Як повідомили у прокуратурі, наразі і «клієнт», і організатор схеми мобілізовані до лав ЗСУ.

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