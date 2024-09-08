До України прийде прохолода: як зміниться погода з 9 вересня

Прохолодніше буде на Полтавщині, Сумщині, частково Черкащині та Київщині.

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З понеділка, 9 вересня, в деяких регіонах України очікується зниження температури. Максимальна температура в цих областях не перевищить +22 градусів. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

"Тиждень в Україні розпочнеться комфортною температурою повітря. У більшості областей протягом дня у понеділок очікується +23...+28 градусів", - повідомила Діденко.

Водночас в низці областей максимально буде до +22 градусів.

"Холоднеча" острівцем розташується у Полтавській, Сумській, частково у Черкаській та Київській областях, тут місцями ймовірно +18...+22 градусів", - розповіла вона.

На півдні та в центральних областях України часом можливі локальні дощі.

У Києві в понеділок дощів не очікується. Стовпчики термометрів коливатимуться близько +25 градусів.

У середині тижня в більшості областей України температура повітря підвищиться до помірної спеки, лише в західних областях найближчими днями буде прохолодно.

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