В Украину придет прохлада: как изменится погода с 9 сентября

Прохладнее будет в Полтавской, Сумской, частично Черкасской и Киевской областях.

С понедельника, 9 сентября, в некоторых регионах Украины ожидается понижение температуры. Максимальная температура в этих областях не превысит +22 градуса. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Неделя в Украине начнется комфортной температурой воздуха. В большинстве областей в течение дня в понедельник ожидается +23...+28 градусов", - сообщила Диденко.

В то же время в ряде областей максимально будет до +22 градусов.

"Холоднеча" островком разместится в Полтавской, Сумской, частично в Черкасской и Киевской областях, здесь местами вероятно +18...+22 градусов", - рассказала она.

На юге и центральных областях Украины временами возможны локальные дожди.

В Киеве в понедельник дожди не ожидаются. Столбики термометров будут колебаться около +25 градусов.

В середине недели в большинстве областей Украины температура воздуха повысится до умеренной жары, только в западных областях в ближайшие дни будет прохладно.

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