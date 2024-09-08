Ирину Верещук назначили заместителем Андрея Ермака

Президент Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук заместителем руководителя Офиса Президента Украины.
Соответствующий указ №621/2024 по назначению Верещук заместителем Андрея Ермака Владимир Зеленский подписал в воскресенье, 8 сентября.
Напомним, Верховная Рада 5 сентября проголосовала за увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Это произошло после повторного разбирательства. Решение об ее отставке было поддержано 255 депутатами.
Отметим, что Верховная Рада 4 сентября провалила голосование за увольнение Ирины Верещук.
Ирина Верещук сообщила, что переходит в Офис Президента и будет занимать должность заместителя главы Офиса Президента.
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