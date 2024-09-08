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Ирину Верещук назначили заместителем Андрея Ермака

12:15, 8 сентября 2024
Ранее она отмечала, что переходит в Офис Президента и будет занимать должность заместителя главы ОП Андрея Ермака.
Ирину Верещук назначили заместителем Андрея Ермака
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Президент Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

Соответствующий указ №621/2024 по назначению Верещук заместителем Андрея Ермака Владимир Зеленский подписал в воскресенье, 8 сентября.

Напомним, Верховная Рада 5 сентября проголосовала за увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Это произошло после повторного разбирательства. Решение об ее отставке было поддержано 255 депутатами.

Отметим, что Верховная Рада 4 сентября провалила голосование за увольнение Ирины Верещук.

Ирина Верещук сообщила, что переходит в Офис Президента и будет занимать должность заместителя главы Офиса Президента. 

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