Ірину Верещук призначили заступницею Андрія Єрмака

Раніше вона зазначала, що переходить до Офісу Президента та обійматиме посаду заступниці голови ОП Андрія Єрмака.

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Президент Володимир Зеленський призначив Ірину Верещук заступницею Керівника Офісу Президента України.

Відповідний указ № 621/2024 із призначення Верещук заступницею Андрія Єрмака Володимир Зеленський підписав у неділю, 8 вересня.

Нагадаємо, Верховна Рада 5 вересня проголосувала за звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Це сталося після повторного розгляду. Рішення про її відставку підтримали 255 депутатів.

Зазначимо, що Верховна Рада 4 вересня провалила голосування за звільнення Ірини Верещук.

Ірина Верещук повідомила, що переходить до Офісу Президента та обійматиме посаду заступниці голови ОП Андрія Єрмака.

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