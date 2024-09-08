Ірину Верещук призначили заступницею Андрія Єрмака

Президент Володимир Зеленський призначив Ірину Верещук заступницею Керівника Офісу Президента України.
Відповідний указ № 621/2024 із призначення Верещук заступницею Андрія Єрмака Володимир Зеленський підписав у неділю, 8 вересня.
Нагадаємо, Верховна Рада 5 вересня проголосувала за звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Це сталося після повторного розгляду. Рішення про її відставку підтримали 255 депутатів.
Зазначимо, що Верховна Рада 4 вересня провалила голосування за звільнення Ірини Верещук.
Ірина Верещук повідомила, що переходить до Офісу Президента та обійматиме посаду заступниці голови ОП Андрія Єрмака.
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