В Ровенской области мобилизовали осужденного уклониста и его перевозчика: подробности

37-летний мужчина пытался вывезти военнообязанного мужчину за границу, но на одному из блокпостов их задержали.

В Ровенской области суд вынес приговор мужчине за попытку перевезти военнообязанного через границу. По данным следствия, мужчины были задержаны на блокпосту, сообщает Ровенская областная прокуратура.

Встановлено, что 37-летний мужчина организовал незаконную переправку уклониста через государственную границу. В августе этого года мужчина забрал «клиента» на железнодорожном вокзале в Киеве и планировал довезти его до границы.

При этом организатор предоставил подробный план действий и карту с приблизительным маршрутом движения, однако на одном из блокпостов их остановили работники Государственной пограничной службы.

Во время судебного разбирательства обвиняемый искренне раскаялся в содеянном.

Суд, исследовав все доказательства, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с установлением испытательного срока 1 год.

Как сообщили в прокуратуре, сейчас и «клиент», и организатор схемы мобилизованы в ряды ВСУ.

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