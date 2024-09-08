На Полтавщині під колесами мотоцикла постраждала 6-річна дитина

Унаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні для надання меддопомоги.

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В Полтавській області в результаті ДТП травмовано малолітню дитину. Як повідомили у поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася у суботу, 7 вересня, близько 17-ї години в селі Світологірське.

За попередньою версією слідства, мотоцикл «LIFAN», під керуванням водія 1982 року народження, здійснив наїзд на 6-річного хлопчика, який перебігав дорогу.

Унаслідок ДТП малолітній отримав тілесні ушкодження та доставлений до лікарні для надання медичної допомоги.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статі 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

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