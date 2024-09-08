На Полтавщине под колесами мотоцикла пострадал 6-летний ребенок

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в больницу для оказания медпомощи.

В Полтавской области в результате ДТП травмирован малолетний ребенок. Как сообщили в полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 7 сентября, около 17 часов в селе Светологорское.

По предварительной версии следствия, мотоцикл «LIFAN», под управлением водителя 1982 года рождения, совершил наезд на перебегавшего дорогу 6-летнего мальчика.

В результате ДТП малолетний получил телесные повреждения и доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

По данному факту следственным подразделением полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее потерпевшему средней степени тяжести телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства и причины ДТП выясняет следствие.

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