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На Одещине драка с полицией закончилась больницей – и мужчина, и двое полицейских в медучреждении

22:29, 8 сентября 2024
Один мужчина получил огнестрельное ранение ноги, а двое полицейских – телесные повреждения.
На Одещине драка с полицией закончилась больницей – и мужчина, и двое полицейских в медучреждении
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В Одесской области в результате происшествия в городе Подольск вечером 7 сентября один из мужчин получил огнестрельное ранение ноги, а двое полицейских – телесные повреждения.

Как сказано в сообщении полиции, правоохранители прибыли в городскую больницу на вызов персонала с просьбой успокоить посетителей, которые агрессивно ведут себя и находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Однако, как отмечают в полиции, мужчины покинули лечебное учреждение на автомобиле, как только увидели правоохранителей, поэтому полиция заблокировала их в одном из микрорайонов города.

«Водитель и четверо пассажиров транспортного средства сразу начали конфликт с полицейскими, высказывались нецензурной бранью, на замечания и просьбы успокоиться не реагировали, а потом вообще бросились в драку. Один из полицейских предупредил нападающих о возможном применении оружия и произвел из табельного пистолета два предупредительных выстрела в верх. Впрочем, один из злоумышленников потянулся к его пистолету, поэтому правоохоранитель выстрелил одному из злоумышленников в ногу. Раненого правонарушителя доставили в больницу», - пишут в полиции.

Как отмечается, двое полицейских получили телесные повреждения. Они находятся в медицинском заведении.

По указанному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о преднамеренном причинении работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей.

Трое мужчин в возрасте 19, 20 и 23 лет задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Как указывается, в рамках производства будет устанавливаться роль каждого участника события в конфликте, после чего будет решаться вопрос о дополнительной правовой квалификации по статье 296 УКУ – хулиганство.

Также будет дана оценка действиям полицейских, добавляют в полиции.

Кроме этого, в отношении водителя, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения, полицейские составили протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Мужчине грозит штраф в размере 17 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

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