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На Одещині бійка з поліцією закінчилася лікарнею – і чоловік, і двоє поліцейських у медзакладі

22:29, 8 вересня 2024
Один чоловік отримав вогнепальне поранення ноги, а двоє поліцейських – тілесні ушкодження.
На Одещині бійка з поліцією закінчилася лікарнею – і чоловік, і двоє поліцейських у медзакладі
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В Одеській області внаслідок події, що сталася в місті Подільськ ввечері 7 вересня, один з чоловіків отримав вогнепальне поранення ноги, а двоє поліцейських – тілесні ушкодження.

Як сказано у повідомленні поліції, правоохоронці прибули до міської лікарні на виклик персоналу з проханням заспокоїти відвідувачів, які агресивно поводяться і перебувають у стані алкогольного сп’яніння.

Однак, як зауважують у поліції, чоловіки покинули лікувальний заклад на автомобілі, щойно побачили правоохоронців, відтак поліція заблокувала їх в одному з мікрорайонів міста.

«Водій та четверо пасажирів транспортного засобу одразу розпочали конфлікт з поліцейськими, висловлювалися нецензурною лайкою, на зауваження та прохання заспокоїтися не реагували, а згодом взагалі кинулися у бійку. Один з поліцейських попередив нападників про можливе застосування зброї і зробив з табельного пістолета два попереджувальних постріли в гору. Втім, один із зловмисників потягнувся до його пістолета, тому правоохоронець вистрелив одному зі зловмисників у ногу. Пораненого правопорушника доправили до лікарні», - пишуть у поліції.

Як зазначається, двоє поліцейських зазнали тілесних ушкоджень. Вони перебувають у медичному закладі.

За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків.

Троє чоловіків віком 19-ти, 20-ти та 23-х років затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Як вказується, в рамках провадження встановлюватиметься роль кожного учасника події в конфлікті, після чого вирішуватиметься питання про додаткову правову кваліфікацію за статтею 296 ККУ - хуліганство.

Також буде надана оцінка діям поліцейських, додають у поліції.

Крім цього, відносно водія, який керував автівкою у стані сп’яніння, поліцейські склали протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Чоловіку загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

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