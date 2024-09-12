У ГУР показали, як знищили російський винищувач Су-30СМ над Чорним морем — відео

Літак ворога було знищено з ПЗРК.

Українські розвідники знищили російський літак Су-30СМ над Чорним морем. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

«Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУР МО України знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК», - йдеться у повідомленні.

Винищувач, який упав у море, належав до складу 43-го окремого морського авіаційного полку ВКС рф, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму.

Вартість такого літака становить орієнтовно 50 млн доларів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.