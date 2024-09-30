Для тих, хто незаконно виїхав з України, потрібно обмежити в’їзд назад, — військовий Женя Галич про ухилянтів

Музикант та військовослужбовець Женя Галич вважає, що для людей, які незаконно виїхали, потрібно обмежити в'їзд в Україну.

Фото: lux.fm

Рок-музикант, лідер гурту O.Torvald та військовослужбовець Женя Галич заявив, що негативно ставиться до втікачів та ухилянтів. В інтерв'ю Show 24 Галич наголосив, що він не суддя, тому не буде робити ніяких висновків.

За його словами, якщо людина має законні підстави, аби виїхати з країни, то це її справи.

«Усі, хто порушують закон, злодії. Ті, хто допомагають порушувати закон, теж злодії. З морального погляду, головне, щоб було куди повертатися. Надіятися на те, що хлопці та дівчата, які тут залишаються, збережуть Україну, а я потім красивий сюди повернуся, на мою думку, це низько, аморально», – сказав Женя Галич.

Військовослужбовець зазначив, що для людей, які протизаконно виїхали, потрібно обмежити в'їзд в Україну. Водночас Женя вважає, що ті, хто порушили закон, зможуть повернути довіру українців.

«Чим більше в тебе підписників в тіктоці або в інстаграмі, тим більший відсоток цих підписників абсолютно несвідомі, і вони пробачать точно. Дивись, якщо підписники реагують на той аморальний, дебільний контент цих блогерів, значить вони й пробачити зможуть, тому що дурні», – поділився своїми думками музикант.

Галич поділився, що готовий був би пробачити людям, які щиро покаються та визнають свої помилки.

«Я за те, щоб закон обмежував перетин кордону. Якщо по закону виїхали – питань немає. Якщо протизаконно – це закон має обмежувати», – додав лідер гурту O.Torvald.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», осіб, які ухиляються від військового обліку – зокрема, не повідомили державі свої актуальні дані, і добровільно не сплатять штрафи, які їм «випише» ТЦК, може чекати стягнення коштів з рахунків та навіть нерухомого майна.

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