Практика судів
  1. В Україні

Для тих, хто незаконно виїхав з України, потрібно обмежити в’їзд назад, — військовий Женя Галич про ухилянтів

18:56, 30 вересня 2024
Музикант та військовослужбовець Женя Галич вважає, що для людей, які незаконно виїхали, потрібно обмежити в'їзд в Україну.
Для тих, хто незаконно виїхав з України, потрібно обмежити в’їзд назад, — військовий Женя Галич про ухилянтів
Фото: lux.fm
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рок-музикант, лідер гурту O.Torvald та військовослужбовець Женя Галич заявив, що негативно ставиться до втікачів та ухилянтів. В інтерв'ю Show 24 Галич наголосив, що він не суддя, тому не буде робити ніяких висновків.

За його словами, якщо людина має законні підстави, аби виїхати з країни, то це її справи. 

«Усі, хто порушують закон, злодії. Ті, хто допомагають порушувати закон, теж злодії. З морального погляду, головне, щоб було куди повертатися. Надіятися на те, що хлопці та дівчата, які тут залишаються, збережуть Україну, а я потім красивий сюди повернуся, на мою думку, це низько, аморально», – сказав Женя Галич.

Військовослужбовець зазначив, що для людей, які протизаконно виїхали, потрібно обмежити в'їзд в Україну. Водночас Женя вважає, що ті, хто порушили закон, зможуть повернути довіру українців.

«Чим більше в тебе підписників в тіктоці або в інстаграмі, тим більший відсоток цих підписників абсолютно несвідомі, і вони пробачать точно. Дивись, якщо підписники реагують на той аморальний, дебільний контент цих блогерів, значить вони й пробачити зможуть, тому що дурні», – поділився своїми думками музикант.

Галич поділився, що готовий був би пробачити людям, які щиро покаються та визнають свої помилки.

«Я за те, щоб закон обмежував перетин кордону. Якщо по закону виїхали – питань немає. Якщо протизаконно – це закон має обмежувати», – додав лідер гурту O.Torvald.

Раніше ми писали, що Нацбанк підготував зміни, які можуть спростити арешт і стягнення коштів виконавчою службою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», осіб, які ухиляються від військового обліку – зокрема, не повідомили державі свої актуальні дані, і добровільно не сплатять штрафи, які їм «випише» ТЦК, може чекати стягнення коштів з рахунків та навіть нерухомого майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.  

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комісія з аудиту НАБУ обрала головою Роберта Вестбрукса і готується відвідати Україну

8 жовтня в рамках установчого візиту до Києва відбудеться зустріч членів Комісії з аудиту НАБУ з представниками громадських організацій.

Мінфін затвердив методологію, за якою визначить зайві податкові пільги

Уряд оцінить, які податкові пільги є корисними для економіки, а які створюють зайві та обтяжуючі витрати для бюджету

Національна школа суддів попросила більше грошей на заробітну плату, інакше погрожує звернутися до суду

Міністерство фінансів у відповідь повідомило, що заробітна плата у Школі суддів є «нормальною».

Вищий антикорупційний суд закупить квартири для нових суддів загальною вартістю 60 млн гривень

На закупівлю службового житла можуть направити гроші від стягнутих застав.

Тепер ми розуміємо, де людина живе і куди надсилати повістку – ТЦК про результати оновлення військово-облікових даних

Зміни до законодавства щодо обов’язку оновити військово-облікові дані дозволили ТЦК зібрати актуальну інформацію про місце проживання, аби розіслати повістки.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду