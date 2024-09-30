Для тех, кто незаконно уехал из Украины, нужно ограничить въезд назад, — военный Женя Галич об уклонистах

Музыкант и военнослужащий Женя Галич считает, что для людей, которые незаконно выехали, нужно ограничить въезд в Украину.

Фото: lux.fm

Рок-музыкант, лидер группы O.Torvald и военнослужащий Женя Галич заявил, что негативно относится к беглецам и уклонистам. В интервью Show 24 Галич подчеркнул, что он не судья, поэтому не будет делать никаких выводов.

По его словам, если человек имеет законные основания, чтобы уехать из страны, то это его дела.

«Все, кто нарушают закон, злодеи. Те, кто помогают нарушать закон, тоже злодеи. С моральной точки зрения, главное, чтобы было куда возвращаться. Надеяться на то, что ребята и девушки, которые здесь остаются, сохранят Украину, а я потом красивый сюда вернусь, по моему мнению, это низко, аморально», – сказал Женя Галич.

Военнослужащий отметил, что для людей, которые противозаконно уехали, нужно ограничить въезд в Украину. В то же время Женя считает, что те, кто нарушил закон, смогут вернуть доверие украинцев.

«Чем больше у тебя подписчиков в тиктоке или в инстаграме, тем больший процент этих подписчиков абсолютно бессознательные, и они простят точно. Смотри, если подписчики реагируют на тот аморальный, дебильный контент этих блогеров, значит они и простить смогут, потому что глупые», – поделился своим мнением музыкант.

Галич поделился, что готов был бы простить людям, которые искренне покаются и признают свои ошибки.

«Я за то, чтобы закон ограничивал пересечение границы. Если по закону выехали – вопросов нет. Если противозаконно – это закон должен ограничивать», – добавил лидер группы O.Torvald.

Ранее сообщалось, что Нацбанк подготовил изменения, которые могут упростить арест и взыскание средств исполнительной службой.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», уклоняющихся от военного учета лиц – в частности, которые не сообщили государству свои актуальные данные, и добровольно не уплатят штрафы, которые им «выпишет» ТЦК, может ожидать взыскания средств со счетов и даже недвижимого имущества.

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