В Україні за тиждень зафіксовано понад 100 тисяч випадків ГРВІ

МОЗ повідомляє про зростання захворюваності на ГРВІ та COVID-19 у жовтні.

Джерело фото: pkrv.dp.gov.ua

У жовтні в Україні стартував епідемічний сезон, і кількість хворих на респіраторні вірусні інфекції, включно з ГРВІ, COVID-19 та грипом, продовжує зростати. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За перший тиждень жовтня, з 30 вересня по 6 жовтня, медики зареєстрували 114 487 випадків захворювань на ГРВІ. До лікарень госпіталізували 2 826 пацієнтів, серед них 1 678 – діти.

Також протягом тижня зареєстровано 11 летальних випадків серед дорослих через ускладнення від COVID-19. За даними МОЗ, жоден із померлих не був вакцинований проти коронавірусу.

Фахівці наголошують, що найкращим захистом від COVID-19 та грипу залишається щорічна вакцинація, особливо для людей із груп ризику. Вакцини від грипу та COVID-19 можна робити одночасно або з невеликим інтервалом. Вакцинація від COVID-19 є безкоштовною, і зараз використовується омікрон-специфічна вакцина Comirnaty від Pfizer, доступна як для дорослих, так і для дітей.

Зробити щеплення можна, звернувшись до свого сімейного лікаря.

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