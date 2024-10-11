Практика судов
  1. В Украине

В Украине за неделю зафиксировано более 100 тысяч случаев ОРВИ

17:27, 11 октября 2024
Минздрав сообщает о росте заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в октябре.
В Украине за неделю зафиксировано более 100 тысяч случаев ОРВИ
Источник фото: pkrv.dp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В октябре в Украине стартовал эпидемический сезон, и количество больных респираторными вирусными инфекциями, включая ОРВИ, COVID-19 и грипп, продолжает расти. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За первую неделю октября, с 30 сентября по 6 октября, медики зарегистрировали 114 487 случаев заболеваний ОРВИ. В больницы госпитализировали 2 826 пациентов, среди них 1 678 - дети.

Также в течение недели зарегистрировано 11 летальных случаев среди взрослых из-за осложнений от COVID-19. По данным Минздрава, ни один из умерших не был вакцинирован против коронавируса.

Специалисты отмечают, что лучшей защитой от COVID-19 и гриппа остается ежегодная вакцинация, особенно для людей из групп риска. Вакцины от гриппа и COVID-19 можно делать одновременно или с небольшим интервалом. Вакцинация от COVID-19 является бесплатной, и сейчас используется омикрон-специфическая вакцина Comirnaty от Pfizer, доступная как для взрослых, так и для детей.

Сделать прививку можно, обратившись к своему семейному врачу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минздрав

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Тестирование в апелляции по уголовной специализации – результаты за 11 октября

7 кандидатов не набрали проходной балл, а одна судья отказалась от сдачи экзамена.

Верховный Суд объяснил порядок раскрытия банковской тайны по запросу частного исполнителя

Установление судом отсутствия оснований для раскрытия банковской тайны или полномочий у заявителя требовать ее раскрытия является основанием для принятия судом решения об отказе в удовлетворении заявления, а не отказе в открытии производства по делу.

Запрет подозреваемому общаться «со всеми на свете»: закон и практика

Практика установления судом, в частности ВАКС, тотального запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» нарушает предписания Конституции и УПК – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Закон о запрете обжалования в суд принудительного изъятия земли и домов в Ужгородском районе направят на подпись Президенту

Народные депутаты решили не отменять голосование за закон о запрете обжалования в суд принудительного изъятия земли и домов в Ужгородском районе Закарпатья

Потребитель освобождается от уплаты судебного сбора не только в суде первой инстанции, но и при подаче апелляционной и кассационной жалоб – Верховный Суд

Верховный Суд подчеркнул, что освобождение потребителей от уплаты судебного сбора должно производиться не только при предъявлении иска, но и на последующих стадиях гражданского процесса.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики