В Украине за неделю зафиксировано более 100 тысяч случаев ОРВИ

Минздрав сообщает о росте заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в октябре.

Источник фото: pkrv.dp.gov.ua

В октябре в Украине стартовал эпидемический сезон, и количество больных респираторными вирусными инфекциями, включая ОРВИ, COVID-19 и грипп, продолжает расти. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За первую неделю октября, с 30 сентября по 6 октября, медики зарегистрировали 114 487 случаев заболеваний ОРВИ. В больницы госпитализировали 2 826 пациентов, среди них 1 678 - дети.

Также в течение недели зарегистрировано 11 летальных случаев среди взрослых из-за осложнений от COVID-19. По данным Минздрава, ни один из умерших не был вакцинирован против коронавируса.

Специалисты отмечают, что лучшей защитой от COVID-19 и гриппа остается ежегодная вакцинация, особенно для людей из групп риска. Вакцины от гриппа и COVID-19 можно делать одновременно или с небольшим интервалом. Вакцинация от COVID-19 является бесплатной, и сейчас используется омикрон-специфическая вакцина Comirnaty от Pfizer, доступная как для взрослых, так и для детей.

Сделать прививку можно, обратившись к своему семейному врачу.

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