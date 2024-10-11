Верховный Суд поддержал позицию налоговой по правомерности штрафа за непредоставление документа, подтверждающего расчетные операции при реализации спиртных напитков

К истцу применены штрафные санкции за невыдачу соответствующего расчетного документа, подтверждающего выполнение расчетных операций при реализации спиртных напитков.

Государственная налоговая служба сообщает, что Верховный Суд поддержал позицию налоговой относительно правомерности принятия штрафных санкций за невыдачу соответствующего расчетного документа, подтверждающего выполнение расчетных операций при реализации спиртных напитков.

Судом касаційної інстанції підтримано позицію контролюючого органу щодо правомірності прийняття штрафних санкцій, які застосовані за порушення вимог пунктів 1, 2 статті 3 Закону України № 265/95-ВР та на підставі пункту 1 статті 17 Закону України № 265/95-ВР.

До позивача застосовані штрафні санкції за невидачу відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункових операцій при реалізації алкогольних напоїв. Позиція контролюючого органу полягає в тому, що оскільки в розрахункових документах були відсутні реквізити марок акцизного податку (цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої), то такі документи неможливо визнати розрахунковими.

Відсутність такого обов`язкового реквізиту у фіскальному чеку на товари (послуги), виданому суб`єктом господарювання – платником акцизного податку, як код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої позбавляє такий документ статусу розрахункового, відповідно, створення і роздрукування, а так само видача покупцеві документу з таким недоліком не може вважатися належним виконанням обов`язку, встановленого пунктом 2 статті 3 Закону України № 265/95-ВР.

Таким чином суд дійшов висновку про те, що у спірному випадку документи щодо реалізації алкогольних напоїв не можливо визнати розрахунковими, оскільки в них відсутній обов`язковий реквізит – цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої. Отже, контролюючим органом правильно кваліфіковано вказані обставини, як порушення пункту 2 статті 3 Закону № 265/95-ВР, що є підставою для застосування штрафних (фінансових) санкцій у відповідності до пункту 1 статті 17 Закону № 265/95-ВР.

З огляду на зміст доводів та підстав касаційного оскарження, скарга не утримує в собі жодних зауважень, заперечень щодо виявленого контролюючим органом факту неналежного виконання позивачем обов`язків встановлених у пунктів 2 статті 3 Закону № 265/95-ВР, а саме ненадання особі, яка отримує товар в обов`язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі – із зазначенням цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої.

Постановою Верховного Суду у складі Касаційного адміністративного суду від 09.09.2024 у справі № 640/18036/19 касаційну скаргу позивача залишено без задоволення. Постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 19.09.2022 залишено без змін.

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