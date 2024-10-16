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Чи можна повідомити працівника про шкідливі виробничі фактори за допомогою електронної пошти — роз’яснення

00:00, 16 жовтня 2024
Працівнику повинна бути надана під підпис інформація про небезпечні та шкідливі фактори на робочому місці, їх можливі наслідки для здоров’я, а також про права на пільги і компенсації відповідно до законодавства та колективного договору.
Чи можна повідомити працівника про шкідливі виробничі фактори за допомогою електронної пошти — роз’яснення
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Держпраці пояснила, чи можна повідомити працівника про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів за допомогою електронних засобів зв’язку, наприклад, шляхом направлення повідомлення на електронну пошту. 

Зазначається, що оповіщувати працівника про шкідливі виробничі фактори за допомогою електронних засобів зв’язку не можна.

Інформація про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунули, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про право на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору повинна доводитись працівнику під підпис.

Раніше ми писали, чи можна допускати до роботи працівника, який не пройшов медогляд.

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