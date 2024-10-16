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Можно ли сообщить работнику о вредных производственных факторах с помощью электронной почты — разъяснение

00:00, 16 октября 2024
Работнику должна быть предоставлена ​​под подпись информация об опасных и вредных факторах на рабочем месте, их возможных последствиях для здоровья, а также о правах на льготы и компенсации в соответствии с законодательством и коллективным договором.
Можно ли сообщить работнику о вредных производственных факторах с помощью электронной почты — разъяснение
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Гоструда пояснила, можно ли уведомить работника о наличии на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов с помощью электронных средств связи, например путем отправления сообщения на электронную почту.

Отмечается, что оповещать работника о вредных производственных факторах с помощью электронных средств связи нельзя.

Информация о наличии на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов, которые еще не устранили, и возможных последствиях их влияния на здоровье, а также о праве на льготы и компенсации за работу в таких условиях в соответствии с законодательством и коллективным договором должна преподноситься работнику под подпись.

Ранее мы писали, можно ли допускать к работе работника, не прошедшего медосмотр.

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