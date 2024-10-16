На Закарпатье несовершеннолетний избил и изнасиловал 62-летнюю женщину

16-летний парень признался в содеянном, ему будут выбирать меру пресечения.

В Закарпатье правоохранители сообщили подростку о подозрении в нанесении телесных повреждений и изнасиловании 62-летней жительницы Мукачевского района. Об этом сообщает полиция региона.

К правоохранителям обратилась дочь 62-летней женщины и сообщила, что несовершеннолетний односельчанин нанес телесные повреждения ее матери.

Полицейские опросили потерпевшую и открыли по данному факту уголовное производство по правовой квалификации ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса. В тот же день был разыскан и доставлен в отдел полиции 16-летний парень, причастный к избиению.

Однако через несколько дней потерпевшая сообщила полицейским дополнительные обстоятельства происшествия. Она заявила, что в отношении нее было совершено действие сексуального характера – злоумышленник изнасиловал женщину.

По этому факту следователи открыли еще одно уголовное производство по ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. В ходе повторного опроса 16-летний парень признался правоохранителям в содеянном.

Полицейские уже провели необходимые следственные действия, собрали доказательства и сообщили несовершеннолетнему о подозрении по обеим статьям. Также суд рассмотрит ходатайство следователя по избранию меры пресечения для подозреваемого.

В полиции готовят все необходимые материалы для направления в суд.

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