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На Закарпатті неповнолітній побив та зґвалтував 62-річну жінку

07:54, 16 жовтня 2024
16-річний хлопець зізнався у скоєному, йому обиратимуть запобіжний захід.
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На Закарпатті правоохоронці повідомили підлітку про підозру у нанесенні тілесних ушкоджень та зґвалтуванні 62-річної жительки Мукачівського району. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, до правоохоронців звернулася дочка 62-річної жінки і повідомила, що неповнолітній односелець наніс тілесні ушкодження її матері.

Поліцейські опитали потерпілу та відкрили за даним фактом кримінальне провадження з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Того ж дня було розшукано та доставлено до відділу поліції 16-річного хлопця, причетного до побиття.

Однак через кілька днів потерпіла повідомила поліцейським додаткові обставини події. Вона заявила, що відносно неї було вчинено дії сексуального характеру – зловмисник зґвалтував жінку.

За цим фактом слідчі відкрили ще одне кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України. Під час повторного опитування 16-річний хлопець зізнався правоохоронцям у скоєному.

Наразі поліцейські вже провели необхідні слідчі дії, зібрали докази та повідомили неповнолітньому про підозру за обома статтями. Також суд розгляне клопотання слідчого щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваного.

В поліції готують всі необхідні матеріали для скерування справи до суду.

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