Судитимуть «беркутівців», які зробили перші постріли на Майдані

Екс-командиру спецпідрозділу «Беркут» та його підлеглим висунули звинувачення у вбивствах.

Джерело фото: АР

Прокурори направили до суду обвинувальний акт щодо колишніх співробітників спецпідрозділу «Беркут», які вчинили перші постріли по мітингувальниках 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Обвинувачення стосується екс-командира роти «Беркуту» УМВС України у Севастополі та двох його підлеглих. За даними слідства, близько 9:00 ранку 20 лютого 2014 року вони перебували на вулиці Інститутській, неподалік пішохідного мосту, де незаконно застосували вогнепальну зброю — помпові рушниці Форт-500, споряджені патронами зі свинцевою картеччю, проти учасників акцій протесту. Унаслідок їх дій загинуло троє мітингувальників, ще троє отримали поранення.

Після цих подій обвинувачені повернулися до Севастополя, де підтримали анексію Криму Росією.

Зокрема, «беркутівців» обвинувачують у:

перевищенні влади на виконання явно злочинного наказу з застосуванням насильства;

незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів і демонстрацій;

умисному вбивстві трьох осіб та замаху на вбивство ще трьох.

Нагадаємо, 20 лютого 2014 року в центрі Києва було вбито 48 протестувальників, понад 90 осіб отримали вогнепальні поранення. Всього щодо 38 правоохоронців було направлено обвинувальні акти до суду. Чотирьох співробітників спецпідрозділу «Беркут» уже засуджено, судові процеси щодо інших тривають.

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