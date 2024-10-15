Будут судить «беркутовцев», которые сделали первые выстрелы на Майдане

Экс-командиру спецподразделения «Беркут» и его подчиненным предъявили обвинения в убийствах.

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Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», которые совершили первые выстрелы по митингующим 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Обвинение касается экс-командира роты «Беркута» УМВД Украины в Севастополе и двух его подчиненных. По данным следствия, около 9:00 утра 20 февраля 2014 года они находились на улице Институтской, недалеко от пешеходного моста, где незаконно применили огнестрельное оружие - помповые ружья Форт-500, снаряженные патронами со свинцовой картечью, против участников акций протеста. В результате их действий погибли трое митингующих, еще трое получили ранения.

После этих событий обвиняемые вернулись в Севастополь, где поддержали аннексию Крыма Россией.

В частности, «беркутовцев» обвиняют в:

превышении власти во исполнение явно преступного приказа с применением насилия;

незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов и демонстраций;

умышленном убийстве трех человек и покушении на убийство еще трех.

Напомним, 20 февраля 2014 года в центре Киева были убиты 48 протестующих, более 90 человек получили огнестрельные ранения. Всего в отношении 38 правоохранителей были направлены обвинительные акты в суд. Четыре сотрудника спецподразделения «Беркут» уже осуждены, судебные процессы в отношении остальных продолжаются.

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