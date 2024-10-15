В НАГС объяснили, как регулируется вопрос простоя госслужащих

Обязательным условием для введения простоя в работе государственных служащих есть отсутствие организационных и технических возможностей для выполнения должностных обязанностей.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы подготовило разъяснение о том, как регулируется вопрос простоя госслужащих.

Там напомнили, что простой – это остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или другими обстоятельствами.

Поэтому введение простоя в деятельности государственных служащих возможно только в случае наличия оснований, определенных статьей 34 Кодекса законов о труде Украины, и предусматривает существование обстоятельств неотвратимой силы и других обстоятельств, повлекших отсутствие организационных или технических условий, необходимых для осуществления в соответствии с частью второй статьи 1 Закона установленных для должности государственного служащего полномочий, напрямую связанных с выполнением задач и функций государственного органа.

Решения должны содержать ссылки на фактические обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии необходимых условий для осуществления государственными служащими полномочий по должности, объективную невозможность выполнения ими должностных обязанностей именно по наступлению этих обстоятельств.

При этом действие военного положения на территории Украины не может служить безусловным основанием объявления простоя в работе государственного органа, его аппарата (секретариата), структурного подразделения, территориального органа или в работе отдельных государственных служащих в случае, если факторы введения простоя, предусмотренные статьей 34 Кодекса законов о труде Украины, отсутствуют.

Также само по себе отсутствие у руководителя государственного органа насущной потребности в привлечении государственного служащего к работе в период действия военного положения не может быть достаточным основанием для установления простоя.

Обязательным условием для введения простоя в работе государственных служащих является отсутствие организационных и технических возможностей для выполнения должностных обязанностей, в частности, отсутствие возможностей организовать выполнение государственными служащими задач за должностью за пределами административного здания Государственного органа (дистанционную работу), в том числе возможностью удаленного доступа посредством информационно-коммуникационных технологий, в зависимости от особенностей реализации функций и задач государственного органа.

При этом следует учитывать, среди прочего, расположен ли государственный орган и находятся ли государственные служащие на территориях, определенных в установленном порядке такими, на которых ведутся (велись) боевые действия.

Период пребывания государственного служащего в простое не может превышать времени действия обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения им обязанностей по должности. Поэтому прекращение действия таких обстоятельств и восстановление организационных или технических условий, необходимых для деятельности государственного служащего, является основанием для принятия решения о прекращении простоя.

Подробно ознакомиться с разъяснением НАГС можно в документе.

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