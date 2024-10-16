У Києві затримали водія, який на пішохідному переході на смерть збив 71-річного дідуся

Після скоєння наїзду водій легковика втік з місця ДТП.

У Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру 30-річному водію, який 13 жовтня по вул. Ольжича збив дідуся.

Як повідомила Київська міська прокуратура, водій автомобіля «Chevrolet Volt», рухаючись по проїзній частині вулиці Ольжича у м. Києві, зі сторони вул. Бакинської в напрямку вул. Олени Теліги, наближався до нерегульованого пішохідного переходу. Водій відволікся від керування та скоїв наїзд на 71-річного чоловіка, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Після скоєння наїзду, водій легковика втік з місця ДТП, залишивши потерпілого в небезпеці в безпорадному стані. Пішохід отримав тілесні ушкодження, з якими був госпіталізований до лікарні, де помер під час стаціонарного лікування.

У прокуратурі додали, що водію загрожує до 8 років позбавлення волі.

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