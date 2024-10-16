В Киеве задержали водителя, который на пешеходном переходе насмерть сбил 71-летнего дедушку

После совершения наезда водитель легковушки скрылся с места ДТП.

В Киеве правоохранители задержали и сообщили о подозрении 30-летнему водителю, который 13 октября на ул. Ольжича сбил дедушку.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, водитель автомобиля Chevrolet Volt, двигаясь по проезжей части улицы Ольжича в г. Киеве, со стороны ул. Бакинской в ​​направлении ул. Елены Телиги, приближались к нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель отвлекся от управления и совершил наезд на 71-летнего мужчину, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

После совершения наезда, водитель легковушки скрылся с места ДТП, оставив пострадавшего в опасности в беспомощном состоянии. Пешеход получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован в больницу, где скончался во время стационарного лечения.

В прокуратуре добавили, что водителю грозит до 8 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.