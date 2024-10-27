Шостий апеляційний суд Києва скасував історико-архітектурний план Львова

Андрій Садовий заявив, що готується касаційна скарга.

Шостий апеляційний суд Києва скасував історико-архітектурний опорний план міста Львова. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Засідання відбулося у закритому письмовому провадженні. Ні Міністерство культури, ні Львівська міська рада не мали можливості публічно захистити свою позицію», - заявив він.

За словами міського голови міста, буде готуватися касаційна скарга.

«Ми готуємо касацію і не збираємось відступати, адже правда за нами. Наш обов’язок — зберегти історичну спадщину Львова для майбутніх поколінь львівʼян, а не забудовників!», - заявив Андрій Садовий.

За його словами, усі рішення, які стосуються громад, мають прийматися та обговорюватися у публічному процесі.

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