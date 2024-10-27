Шестой апелляционный суд Киева отменил историко-архитектурный план Львова

Андрей Садовый заявил, что готовится кассационная жалоба.

Шестой апелляционный суд Киева отменил историко-архитектурный опорный план города Львова. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

«Заседание состоялось в закрытом письменном производстве. Ни Министерство культуры, ни Львовский городской совет не имели возможности публично защитить свою позицию», – заявил он.

По словам городского головы, будет готовиться кассационная жалоба.

«Мы готовим кассацию и не собираемся отступать, ведь правда за нами. Наша обязанность – сохранить историческое наследие Львова для будущих поколений львовян, а не застройщиков!», – заявил Андрей Садовый.

По его словам, все решения, касающиеся общин, должны приниматься и обсуждаться в публичном процессе.

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