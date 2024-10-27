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В ТЦК напомнили, как УБД оформить льготу на коммунальные услуги

17:12, 27 октября 2024
Военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий, имеют ряд льгот.
В ТЦК напомнили, как УБД оформить льготу на коммунальные услуги
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Закарпатский ОТЦК и СП напомнил, как участнику боевых действий оформить льготу на коммунальные услуги.

Згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасники бойових дій мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, що включають:

75% знижку на квартплату;

75% знижку на комунальні послуги, такі як газ та електроенергія;

75% знижку на вартість палива для тих, хто проживає у будинках без центрального опалення.

Пільга діє на 21 кв. м опалювальної площі на кожного мешканця та 10,5 кв. м на сім’ю. Але вона не надається автоматично — потрібно звернутися до Пенсійного фонду.

Як оформити пільги?

Для оформлення підготуйте:

паспорт;

посвідчення учасника бойових дій;

ідентифікаційний код.

Далі потрібно подати дві заяви до Пенсійного фонду:

- для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, що мають право на пільги,

- друга — для надання пільг на оплату комунальних послуг.

Документи можна подати особисто, надіслати поштою або ж через довірену особу, зокрема, чоловіка чи дружину.

Оформлення онлайн

Для діючих військовослужбовців існує можливість подати заяву дистанційно через портал Пенсійного фонду.

- Потрібно зайти на портал Пенсійного фонду України та авторизуватися там.

- В особистому кабінеті знайти розділ «Комунікації з ПФУ» та обрати там пункт «Заява на житлову субсидію чи пільгу».

- Ознайомитися з інформацією у вікні та натиснути «Продовжити».

- Обрати пункт «Заява про взяття на облік ветерана війни і надання йому пільг за експериментальним проектом».

- Заповнити онлайн-форму: туди вносяться дані для призначення пільги. Система має надавати підказки.

- Також потрібно з допомогою опції «Додати файл», прикріпити скановані копії документів, які підтверджують можливість надання пільги.

- Наприкінці потрібно надати згоду на обробку персональних даних та натиснути кнопку «Сформувати заяву», зробити електронний підпис та відправити до ПФУ.

Результат розгляду заяви можна відстежувати у розділі «Мої звернення» — «статус звернення».

Як надається пільга?

Пільга на комунальні послуги зараз виплачується у грошовій формі. Як правило, Пенсійний фонд відкриває рахунок в Ощадбанку для зарахування коштів. Але ви також можете вибрати інший банк, подавши відповідну заяву. Важливо пам’ятати, що пільга виплачується у вигляді компенсації після того, як ви оплатите комунальні послуги. У разі несплати рахунків пільга може бути припинена.

Цей процес робить пільги доступними та зручними для тих, хто захищає країну, забезпечуючи їм підтримку під час оплати житлово-комунальних послуг.

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льготы ТЦК

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