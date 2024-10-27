В Украине в этом году наложили в 3 раза больше штрафов за нарушение языкового закона, чем в прошлом

29% зафиксированных жалоб — по поводу нарушений языкового закона из-за отсутствия украинской версии сайта.

в Украине в этом году зафиксировали 1808 обращений граждан о нарушении языкового закона. Это в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в аналитике от мониторингового сервиса Опендатабот.

В среднем, в этом году ежемесячно поступает 180 обращений – против 300 в месяц в прошлом году.

Больше всего украинцы жалуются на отсутствие украинской версии сайта – 525 обращений или 29%. Обслуживание на российском языке стало причиной жалоб в 288 или 16% обращений. Еще 14% или 247 нарушений связаны с рекламой.

Хотя обращений и стало меньше, но наказаний за ними стало больше. Так, 216 протоколов было составлено на нарушителей языкового закона в этом году. Это уже в 1,7 раза больше, чем за весь 2023 год, когда было составлено 128 протоколов.

Больше всего протоколов касаются отсутствия украинской версии сайтов (ст. 27 Закона) - 42% от общего количества. В этом году их в 3 раза больше, чем в прошлом.

Уже наложено 64 штрафа за нарушение языкового закона — в 3 раза больше, чем за весь 2023 год. Также вынесено уже 91 предупреждение против 61 в прошлом году.

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