В Україні цьогоріч наклали у 3 рази більше штрафів за порушення мовного закону, ніж торік

29% зафіксованих скарг — щодо порушень мовного закону через відсутність української версії сайта.

в Україні цьогоріч зафіксували 1 808 звернень громадян щодо порушення мовного закону. Це у 1,7 рази менше, ніж за аналогічний період минулоріч. Про це йдеться в аналітиці від моніторингового сервісу Опендатабот.

В середньому, цьогоріч щомісяця надходить 180 звернень — проти 300 на місяць торік.

Найбільше українці скаржаться на відсутність української версії сайта — 525 звернень або 29%. Обслуговування російською мовою стало причиною скарг у 288 або 16% звернень. Ще 14% або 247 порушень повʼязані з рекламою.

Хоча звернень і поменшало, але покарань за ними стало більше. Так, 216 протоколів було складено на порушників мовного закону цьогоріч. Це вже у 1,7 рази більше, ніж за весь 2023 рік, коли було складено 128 протоколів.

Найбільше протоколів стосуються відсутності української версії сайтів (ст. 27 Закону) — 42% від загальної кількості. Цьогоріч їх у 3 рази більше, ніж торік.

Наразі вже накладено 64 штрафи за порушення мовного закону — у 3 рази більше, ніж за весь 2023 рік. Також винесено вже 91 попередження, проти 61 минулоріч.

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