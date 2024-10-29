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В Україні з’явиться Реєстр відомостей про дітей, депортованих до росії

14:19, 29 жовтня 2024
В Україні утворено Міжвідомчу комісію з питань верифікації відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених до рф.
В Україні з’явиться Реєстр відомостей про дітей, депортованих до росії
Джерело фото: ukrinform
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Кабінет Міністрів України на своєму засіданні затвердив порядок створення та ведення Реєстру відомостей про дітей, які були депортовані або примусово переміщені через збройну агресію російської федерації. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також було утворено Міжвідомчу комісію, яка займатиметься верифікацією інформації про дітей, що постраждали внаслідок агресії. До складу комісії затверджено відповідні особи, а також прийнято Положення про її діяльність. Ці кроки спрямовані на забезпечення системного підходу до захисту прав дітей, які стали жертвами війни.

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діти Кабінет Міністрів України

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