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Міноборони підписало контракти на понад 147 млрд гривень на новітні дрони

21:12, 29 жовтня 2024
Міноборони уклало контракти на постачання 1,6 млн БпЛА для армії.
Міноборони підписало контракти на понад 147 млрд гривень на новітні дрони
Джерело фото: foundation.kse.ua
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Міністерство оборони України продовжує вдосконалювати постачання технологічно передових рішень для підтримки Збройних сил. Ці дії спрямовані на забезпечення українських військових необхідною технічною підтримкою для ефективного виконання бойових завдань. Про це повідомили в Міноборони.

Протягом 10 місяців 2024 року Міністерство оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації уклало контракти на постачання 1,6 мільйона безпілотних літальних апаратів (БпЛА) різних типів на загальну суму понад 114 мільярдів гривень. З цього обсягу постачальники вже виконали замовлення на 1,28 мільйона дронів вартістю понад 81 мільярд гривень. До кінця року заплановано постачити ще 366 940 одиниць дронів.

Серед поставлених безпілотників є різноманітні моделі, які виконують специфічні завдання на полі бою, включаючи глибинні ударні дрони, FPV-камікадзе, розвідувальні коптери типу DJI Mavic, дрони-крила та ударні літаки. Ця різноманітність дозволяє бойовим підрозділам швидше реагувати на тактичні та стратегічні виклики.

На 2025 рік вже укладено контракти на постачання 155 205 одиниць БпЛА на суму 32,33 мільярда гривень. Закупівлі охоплюють всі основні типи дронів, що значно розширить технічні можливості української армії на передовій.

Загалом на 2024-2025 роки Міноборони спільно з Мінцифрою планує укласти контракти на постачання БпЛА на суму майже 147 мільярдів гривень. Додатково, закупівлі безпілотників здійснюються іншими складовими Сил оборони, такими як Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, Національна гвардія та Служба безпеки України. Закупівля дронів також здійснюється військовими частинами і волонтерськими організаціями.

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Міноборони

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