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Минобороны подписало контракты на более 147 млрд гривен на новейшие дроны

21:12, 29 октября 2024
Минобороны заключило контракты на поставку 1,6 млн БпЛА для армии.
Минобороны подписало контракты на более 147 млрд гривен на новейшие дроны
Источник фото: foundation.kse.ua
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Министерство обороны Украины продолжает совершенствовать поставки технологически передовых решений для поддержки Вооруженных сил. Эти действия направлены на обеспечение украинских военных необходимой технической поддержкой для эффективного выполнения боевых задач. Об этом сообщили в Минобороны.

В течение 10 месяцев 2024 года Министерство обороны совместно с Министерством цифровой трансформации заключило контракты на поставку 1,6 миллиона беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) различных типов на общую сумму более 114 миллиардов гривен. Из этого объема поставщики уже выполнили заказ на 1,28 миллиона дронов стоимостью более 81 миллиарда гривен. До конца года запланировано поставить еще 366 940 единиц дронов.

Среди поставленных беспилотников есть разнообразные модели, которые выполняют специфические задачи на поле боя, включая глубинные ударные дроны, FPV-камикадзе, разведывательные коптеры типа DJI Mavic, дроны-крылья и ударные самолеты. Это разнообразие позволяет боевым подразделениям быстрее реагировать на тактические и стратегические вызовы.

На 2025 год уже заключены контракты на поставку 155 205 единиц БпЛА на сумму 32,33 миллиарда гривен. Закупки охватывают все основные типы дронов, что значительно расширит технические возможности украинской армии на передовой.

Всего на 2024-2025 годы Минобороны совместно с Минцифрой планирует заключить контракты на поставку БпЛА на сумму почти 147 миллиардов гривен. Дополнительно, закупки беспилотников осуществляются другими составляющими Сил обороны, такими как Министерство внутренних дел, Национальная полиция, Национальная гвардия и Служба безопасности Украины. Закупка дронов также осуществляется военными частями и волонтерскими организациями.

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Минобороны

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