В Украине появится Реестр сведений о детях, депортированных в россию

В Украине создана Межведомственная комиссия по вопросам верификации сведений о детях, депортированных или принудительно перемещенных в рф.

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Кабинет Министров Украины на своем заседании утвердил порядок создания и ведения Реестра сведений о детях, которые были депортированы или принудительно перемещены из-за вооруженной агрессии российской федерации. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Также была образована Межведомственная комиссия, которая будет заниматься верификацией информации о детях, пострадавших в результате агрессии. В состав комиссии утверждены соответствующие лица, а также принято Положение о ее деятельности. Эти шаги направлены на обеспечение системного подхода к защите прав детей, ставших жертвами войны.

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