Земельні махінації у курортному селищі – на Львівщині судитимуть колишнього кадастрового реєстратора

У результаті дій посадовця власницю фактично позбавили права власності на землю та унеможливили використання її за цільовим призначенням.

Фото: lviv.gp.gov.ua

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього державного кадастрового реєстратора одного з відділів управління Держгеокадастру у Львівській області. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура

Було встановлено, що фігурант незаконно вніс зміни до координат меж земельної ділянки, що знаходиться у смт. Славське Стрийського району та належала місцевій мешканці. Внаслідок чого ця ділянка в системі Держгеокадастру була перенесена на землі комунальної власності, а на її місці зареєстровано 5 інших ділянок.

«Ці «нові» ділянки мали інших власників та інше цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку», - заявили у прокуратурі.

У результаті таких дій кадастрового реєстратора справжню власницю фактично позбавили права власності на землю та унеможливили використання її за цільовим призначенням. Оціночна вартість вищезгаданої ділянки становить 660 тис грн.

У прокуратурі додали, що колишньому державному кадастровому реєстратору інкримінують несанкціоноване внесення змін до інформації, що обробляється в автоматизованих системах, що спричинило значну шкоду (ч. 1, 3 ст. 362 КК України).

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